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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:33

Binlerce kilometre uzaktan geliyorlar! Leyleklere köylüler 'ev sahipliği' yapıyor

Her yıl Afrika kıtasından Sinop'un Saraydüzü ilçesindeki Cuma Ovası'na gelen leyleklerin rahatsız olmaması için köylüler, büyük özen gösteriyor.

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