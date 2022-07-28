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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 16:08

Binlerce araç çürümeye terk edildi! 10 yıldır bekleyen var

Antalya'da icra ya da eksik evrak nedeniyle trafikten men edilen binlerce araç ve otomobil, yediemin otoparkında çürümeye terk edildi.

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