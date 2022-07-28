Binlerce araç çürümeye terk edildi! 10 yıldır bekleyen var

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Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, 16 yıldır eksik evrak ya da hacizli araçlara yönelik 4 yediemin otoparkının işletmesini sürdürüyor.

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10 YILDIR BEKLEYEN VAR

Bazı araçların 10 yıla yakın süredir park halinde olduğunu söyleyen Topçu, haciz koyduran kişinin işlemleri başlatmaması nedeniyle binlerce aracın çürümeye terk edildiğine dikkat çekiyor.

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"DEĞERLİ PARÇALARI SÖKÜYORLAR"

Araçlarının icra nedeniyle yakalama hacizli olduğunu bilen kişilerin araçların motor ve iç konsol gibi değerli parçalarını söktürdüklerini kaydeden Topçu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

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"SANAYİDE BU İŞİ YAPANLAR VAR"

"Sanayilerde bu işleri yapan insanlar var. Kimileri araçlarının hacizlik olduğunu öğrenince kendileri motorunu, konsolonu, lastik ve jantlarının yanı sıra koltuklarına kadar söküyor. Bunları bir depoda muhafaza ediyorlar. Aracın kasasını da bir araziye bırakıp 155'i arayarak ihbar ediyorlar. Polis aracı şase numarasından kontrol ettiğinde yakalamalı hacizli olduğunu tespit edip otoparka çektiriyor. Aracını bu şekilde parçalayan kişi, kasasını ilerde açılan ihalede tekrar ucuza alarak söktüğü parçaları yerine takıyor. Buna genellikle lüks segment araçlarda daha çok rastlanıyor" ifadesini kullandı."

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"SEKTÖR OLMUŞ DURUMDA"

Sanayide bu işleri yapanlar olduğunu yineleyen Topçu, "Bu parçalama işi sektör olmuş durumda. Örneğin 1 milyon liralık aracınız var ve icralık. Sanayideki bu işleri yapan kişi ile anlaşıyorlar. Aracı o kişiye satıyorlar. O da parçalayarak aracın parçalarını satıyor. Bu şekilde bize içi boş araçlar geliyor" dedi.

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"KANGRENE DÖNDÜ"

Topçu, "Trafikten men edilen, haciz nedeniyle toplanan motosikletler ise yediemin otoparklarının kangren olmuş sorunu" diyerek, şöyle devam etti:

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"DÖVİZLE GELİYOR, HURDAYA DÖNÜYOR"

"Bir motor bağlandığı zaman motorun değeri 500 TL ise, alacaklı kişi bu motoru satışa çıkarmak istediğinde 1500-2 bin lira masraf yapması lazım. Masraf satışa ekleniyor. 500 liralık motor 1800 liradan satışa çıkıyor. Kimse motoru bu fiyatlara almaz. Satılamadığı için de burada yıllarca bekliyor. En sonunda 'Milli Emlak' açtığı ihale ile hurda niyetine satıyor. Bunlar ülkenin zararına olan şeyler. Ülkemize dövizle getirilen binlerce araç çürüyor ve hurdaya dönüyor."