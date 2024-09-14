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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 15:45

Bingöl'de korkutan görüntü! Yaylada çöküntü oluştu

Bingöl Üniversitesi (BÜ) Enerji, Çevre ve Doğal Afet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ekipleri, Karlıova ilçesinde yaylada meydana gelen çöküntüyü inceledi.