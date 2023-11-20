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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 09:00

Bingöl'de 2 yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, farklı mevkilerde 2 yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

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