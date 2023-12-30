Binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı! Yangın çıkan 6 katlı binada korku dolu dakikalar

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İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale ettiğini belirten Bozkurt, "15 dakika içinde yangın kontrol altına alındı. Bu süreçte aralarında çocukların da bulunduğu 25 vatandaşımızı, itfaiye merdivenleriyle tahliye ettik. Allah'a şükrediyoruz can kaybımız yok. Yangın şu anda kontrol altında ve soğutma işlemleri devam ediyor. Yangının olduğu bina bitişik bir nizam. Zamanında müdahale edilmeseydi büyüyebilirdi." diye konuştu.