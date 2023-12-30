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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 17:31

Binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı! Yangın çıkan 6 katlı binada korku dolu dakikalar

Muş'ta, doğal gaz dönüşüm çalışması sırasında yangın çıkan 6 katlı binada mahsur kalan 25 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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