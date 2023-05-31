Bin bir derde şifa! Alüminyum folyonun bilinmeyen faydaları

1 / 18

Vücudun bazı kısımları alüminyum folyo ile sarılması farklı avantajlara sebep olabilir. Alüminyum folyo genellikle mutfakta lezzzetli yemeklerde akıllara gelsede sağlığınız içinde etkili bir tedavi aracı.

2 / 18

AĞRILI EKLEMLERİN TEDAVİSİNDE Alüminyum folyo, ağrılı artrit, gut veya siyatik hastalığı olan insanlar için gerçek bir hayat kurtarıcı olabilir. Ağrılı bölgeye folyo sarmaya çalışın ve hareketlerinizi sınırlandırmaya dikkat edin. Folyoyu bir gece veya bir gün bırakın.

3 / 18

GRİP TEDAVİSİNDE Alüminyum folyo yöntemini deneyen insanların bir çoğu ayaklarına alüminyum folyo sararak hiçbir ilaç kullanmadan bu yöntemle gribi atlatabildiklerini söylüyorlar.

4 / 18

Alüminyum folyo yöntemini deneyen insanların bir çoğu ayaklarına alüminyum folyo sararak hiçbir ilaç kullanmadan bu yöntemle gribi atlatabildiklerini söylüyorlar.

5 / 18

Folyo, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve bazı soğuk algınlığı semptomlarınıza karşı yardımcı olabilir. Ayaklarınızı n iki saat nefes almasını sağlayın ve aynı işlemi tekrarlayın. Birkaç gün içinde bir gelişme göreceksiniz. Semptomlarınız bir haftadan uzun sürerse vakit kaybetmeden doktorunuza görünmelisiniz.

6 / 18

KAS AĞRILARINI AZALTIN Ağrı yaşadığınız bir yere ve kas çevresine folyo sarmak ağrınızı hafifleterek kas ağrılarını azaltır

7 / 18

YORGUN GÖRÜNÜMÜNÜZÜ AZALTIN Çok fazla yorgun ve halsiz bir görüntünüz varsa alüminyum folyo sizin eski halinize dönmenize yardımcı olacak.

8 / 18

Birkaç ince folyo şeridini yırtın ve dondurucuya yerleştirin. 2-3 saat sonra onları alın. Yanaklarınıza ve göz kapaklarınıza koyun. Kaslarınızın rahatladığını ve gevşediğini göreceksiniz.

9 / 18

YANIKLARIN TEDAVİSİNDE Uzmanlara göre, alüminyum folyoda bulunan elementler yanıkları diğer pek çok yöntemden daha iyi yatıştırmaya fayda sağlıyor. Yanık yaralarınızı iyileştirmek için ilk olarak soğuk suyla yıkayın ardından yumuşak bir bezle kurutun.

10 / 18

KIRIŞIKLARIN HIZLI GİDERİLENMESİNDE Alüminyum folyo ütüden gelen ısıyı daha iyi yansıtır ve giysilerinizin daha hızlı ütülenmesine yardımcı olur.

11 / 18

GÜMÜŞ PARLATMA Evinizdeki gümüşlerin tekrardan parlamasını istiyorsanız mutlaka alüminyum folyodan yararlanın.Karbonatlı suyun içine tuz atın daha sonra suyu kaynatın ve elinizdeki gümüşleri kaynayan suyun içine atın. 5 dakika yeterli olacaktır. Folyo ile silin Kendinizi yakmamaya dikkat edin.

12 / 18

DAHA UZUN SÜRE SICAK KALMASINI SAĞLAR Isı koruyucu özelliğiyle yemeklerinizin hemen soğumasını engeller. Alüminyum folyoyla sardığınız yemeğinizin içine hapsolan sıcak hava hemen soğumayı engeller.

13 / 18

AYAKLARI ISITMAK İÇİN Ayaklarınız çok üşüyorsa, alüminyum folyo bu sorunu çözebilir. Ayaklarınızı, alüminyum folyo ile 5-6 kat sarın. Alüminyum folyoyu ayaklarınızda 1 saat kadar bırakın. Ardından ayaklarınızın nefes almasını sağlamak için bir saat kadar folyoyu çıkarın ve sonra tekrar ayağınızı sarın. Bu işlemi her akşam tekrarlayın. İki gece tekrarladıktan sonra ayaklarınızın daha az üşüdüğünü göreceksiniz.

14 / 18

OCAĞINIZI İNATÇI LEKELERDEN KURTARIN Sürekli yemek yaparken kirlenen ocağa folyo sermek işinizi kolaylaştırır

15 / 18

BULAŞIKLARINIZDAKİ KİRLERİ KOLAY ÇIKARIR Zorlu lekelerden top haline getirdiğiniz folyo ile kurtulun

16 / 18

FOLYODAN YAPILMIŞ BİR SOĞUTMA MASKESİ Kullanmadan önce buzdolabında bir süre saklanması gereken sıradan alüminyum folyo yardımıyla herhangi bir krem maskenin etkinliğini artırabilirsiniz. Ek olarak, folyo maskesi sabah şişliğini gidermek için ayrı bir kozmetik ürün olarak kullanılabilir. Tonik ya da serum kullandıktan sonra yüzünüze alüminyum folyo uygulayabilirsiniz.

17 / 18

PAS LEKELERİNİ TEMİZLEYİN Ufak bir parça alüminyum parçasını elinizde sıkıştırıp lavabonuzun pas olmuş yerlerini temizleyebilirsiniz.