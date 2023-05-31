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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:04

Bin bir derde şifa! Alüminyum folyonun bilinmeyen faydaları

Mutfakta kullanılan alüminyum folyoyu ayaklarınıza ya da eklemlerinize sarmayı hiç düşündünüz mü? Biraz garip gelebilir ama alüminyum folyo günlük rahatsızlıkları hafifletmek için iyi bir fikir olabilir!

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