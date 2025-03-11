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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Mart 2025 Salı 13:07 |

Bin 640 yıllık tarihi köprü! Seyyar satıcıların meskeni haline geldi

Adana'nın simgelerinden olan bin 640 yıllık tarihi Taşköprü, sadece yaya ve bisiklet trafiğine açık olmasına rağmen seyyar satıcıların ve çalgıcıların meskeni haline geldi.

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