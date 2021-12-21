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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 13:45

Bilimsel olarak kanıtlandı! Sadece Türkiye'de var

Halk arasında kara akrep olarak bilinen türün Türkiye'ye özgün olduğu tespit edildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde yapılan araştırma sonucu türe 'Androctonus turkiyensis' adı verildi.

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