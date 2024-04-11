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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 13:37

Bilecik'te trafik kazası! Kazada 9 kişi yaralandı

Bilecik'te bir otomobil, seyir halindeki bir başka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç yol kenarına sürüklendi. Kazada 9 kişi yaralandı.

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