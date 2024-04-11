Bilecik'te trafik kazası! Kazada 9 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kazada yaralanan sürücü M.D, aracındaki K.D. ve 2 aylık kız bebek E.D, 41 AFL 619 plakalı otomobilin şoförü H.M ile yolcular A.M, B.A.M, K.M, N.A. ve A.A, ambulansla hastanelere kaldırıldı.