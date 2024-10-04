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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Ekim 2024 Cuma 14:18

Beyoğlu'nda taciz dehşeti! Kameralar saniye saniye kaydetti

Beyoğlu'nda iki kişi yolda yürüyen kadını duvara sıkıştırıp taciz etti. Kadının çığlığı üzerine gelen çevredekiler şüphelilere müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, iki şüpheli gözaltına alındı.