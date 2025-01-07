Beyoğlu'nda hareketli anlar! Özel Harekat operasyon yaptı

Olay, pazartesi günü saat 12.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Şahan B. yaklaşık bir ay önce babasıyla semtteki bir eve taşındı.
Ancak Şahan B.'nin babası iddiaya göre oğlunu o evde bırakıp, ikinci eşiyle başka bir evde yaşamaya başladı.
Bu durumdan rahatsızlık duyan Şahan B., babasına kendisiyle yaşamasını istediğini söyledi.
Babasının oğlunun isteğini reddetmesi üzerine Şahan B., yaşadığı evde önce bıçakla kendisine zarar verdi; sonra da boğazına bıçak dayararak cama çıktı.
İKNA ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI, ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ
Uzun süre boğazına dayadığı bıçakla camdan bağıran Şahan B.'yi gören çevre sakinleri, polis ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edild
BİNAYA OPERASYON YAPILDI
Hazırlıklarını tamamlayan Özel Harekat polisleri binaya girerek operasyon düzenlendi.
Etkisiz hale getirilen Şahan B., kelepçelendikten sonra Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park polisi tarafından gözaltına alındı.
Polis aracına bindirilen Şahan B., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.