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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Ocak 2025 Salı 12:35 |

Beyoğlu'nda hareketli anlar! Özel Harekat operasyon yaptı

İstanbul Beyoğlu'nda hareketli anlar yaşandı. Babasıyla tartıştığı belirtilen Şahan B. isimli adam, boğazına bıçak dayadı. Şahan B. iki saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı. İkna çabaları sonuçsuz kalınca olay yerine Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Eve operasyon düzenlendi, Şahan B. gözaltına alındı.

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