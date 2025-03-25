Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binada korkutan yangın! Polis ekipleri inceleme başlattı

Yangın, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi Çiftevav Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıda çıkan yangın, binada bulunan diğer dairelere de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.