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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Mart 2025 Salı 16:49 |

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binada korkutan yangın! Polis ekipleri inceleme başlattı

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın apartmandaki dairelere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

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