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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Mayıs 2024 Cuma 09:36

Beylikdüzü'nde servis aracı devrildi: 13 kişi yaralandı

İstanbul Beylikdüzü E-5'te servis minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Kazaya makas attığı öne sürülen bir aracın neden olduğu belirtildi.

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