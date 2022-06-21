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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 13:35

Beyaz renkli geyiklerin kahverengi yavrusu şaşırttı! 'Mucize' adı verildi

Yayla turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ın Başkonuş Yaylası'ndaki bir işletmeci tarafından sahiplenilen albino (beyaz renkli) geyik ailesinin kahverengi tonlarında yavrusu oldu.

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