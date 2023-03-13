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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 12:05

Beyaz Kıta, hafızalara farklı duygularla kazındı

Bilim insanları, araştırma yapmak için ayak bastıkları, coğrafyası ve doğasıyla merak uyandıran Beyaz Kıta'nın kendilerinde yarattığı duyguları anlattı.

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