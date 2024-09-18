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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 09:35

beton kaldırımdan karpuz serası! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Karpuz yetiştirilmeyen Sivas'ta kaldırım üzerinde kendiliğinden yetişen karpuzlar şaşkına çevirdi. Bu durumun Sivas'ta iklim değişikliğinin etkilerini de gözler önüne serildiği ortaya koydu.

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