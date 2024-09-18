beton kaldırımdan karpuz serası! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

"KALDIRIMDA KARPUZ SERASI"





Bölgede 30 yıldır esnaflık yapan Erdal Doğan ise, "Burası adeta minik bir karpuz serası gibi olmuş. Kaldırımın çatlaklarından sızan su ve güneş ışığı, karpuzların büyümesi için ideal bir ortam oluşmuş olabilir.





30 yıldır bölgede esnaflık yapan ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen Doğan sözlerine şöyle devam etti:





"Muhtemelen burada karpuz yenmiş veya yukarıda ki apartmanlardan çekirdekler atılmış. Burası kaldırım ve betonun birleşim noktası. Kaldırımın üzerinde adeta minik karpuz serası oluşmuş. Ben ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Bu her ne kadar alışık bir durum olmasa da biz inananlar için normal bir durum. Küçücük bir tohum filizlenmiş ve bu hale gelmiş."