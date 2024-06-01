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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Haziran 2024 Cumartesi 13:39

Beşiktaş'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Beşiktaş'ta bir binada başlayarak yanındaki 3 binaya daha sıçrayan yangın hasara neden oldu.

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