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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 14:12

Besicilerin karla mücadelesi! Hayvanlarına kızakla ot taşıyorlar

Muş'ta karlı kaplı köylerde yaşayan besiciler, yazın biçtikleri otu kızakla taşıyarak hayvanlarını besliyor.

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