Beş asırlık tarih için harekete geçildi! Karbon fiber ile güçlendirildi

Yaklaşık 1500'lü yıllarda Akkoyunlu Kasım Bey tarafından yaptırılan Şeyh Mutahhar Cami'nin dört sütun üzerinde inşa edilmiş minaresi, Diyarbakır'ın tarihi yapıları arasında yer alıyordu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çatlayarak hasar alan minare, incelemeler yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde karbon fiber ile güçlendirildi.

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Dört Ayaklı Minare'nin çevresine çekilen şeritler kaldırıldı, gelen yerli ve yabancı turistler fotoğraf çekmeye devam etti.