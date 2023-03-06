  • $18,9058
  • 20,1095
  • 1125.18
  • 5291.98

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Mart 2023 Pazartesi 11:26

Beş asırlık tarih için harekete geçildi! Karbon fiber ile güçlendirildi

Diyarbakır'da, Akkoyunlular döneminde yaptırılan Şeyh Mutahhar Camisi'nin yekpare dört sütun üzerinde inşa edilen 5 asırlık Dört Ayaklı Minare, depremde çatlamıştı. Minarede incelemeler yapıldıktan sonra karbon fiber ile güçlendirildi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.