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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Nisan 2024 Cuma 13:24

Belgeselden etkilenerek başladı! Tahta baskı sanatını meslek edindi

Düzce'de yaşayan Rukiye Yeşil, unutulmaya yüz tutmuş tahta baskı tekniğiyle hazırladığı elbise, ev ve mutfak tekstil ürünlerinin satışından gelir elde etmenin yanı sıra verdiği eğitimlerle sanatı geleceğe taşıyor.

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