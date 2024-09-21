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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 12:43

Belçikalı kuş bilimciler! Türkiye'nin en doğusundaki türleri araştırıyor

Belçika'dan gönüllü olarak Iğdır'a gelen kuş bilimciler, Türkiye'nin en doğusundaki köyde kuşları gözlemleyip halkalayarak çalışmalara destek oluyor.