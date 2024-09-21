Belçikalı kuş bilimciler! Türkiye'nin en doğusundaki türleri araştırıyor

Tatilini değerlendirmek için merkeze geldiğini ifade eden Keteleare, "Belçika'da biyoloji bölümü öğrencisiyim. 5 yıldır kuş halkalama lisansım var. Aras'ı kuş halkalama ve tatil için ziyaret ettim. Burada çok önemli türleri görebiliyorum. Türkiye'nin bu bölgesi daha önce görmediğim türler açısından oldukça önemli bir yer." dedi.