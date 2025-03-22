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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 17:02 |

Bel ağrısı şikayeti için geldi! Kalbindeki 4 damarın tıkalı olduğunu ortaya çıktı

Bel ağrısı şikayetiyle Aile Sağlığı Merkezi'ne başvuran ve yüksek kolesterol nedeniyle yönlendirildiği hastanede 4 damarının tıkalı olduğu belirlenen 64 yaşındaki Ramazan Elaslan, yapılan operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

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