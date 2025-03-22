Bel ağrısı şikayeti için geldi! Kalbindeki 4 damarın tıkalı olduğunu ortaya çıktı

"Beslenme alışkanlığı büyük rol oynuyor"





Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre bir yıl içerisinde dünyada yaklaşık 18 milyon hastanın kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getiren Prof. Dr. Sarıtaş, şunları kaydetti:





"Bir yılda ülkemizde kalp ve damar hastalıkları nedeniyle 200 bin civarında hastamız hayatını kaybetmektedir. Amacımız, sağlık çalışanları ve bakanlık olarak, kalp ve damar hastalıkları nedeniyle, kaybedilen bu hastalarımızın sayısını mümkün mertebe azaltmak. İşte tam da bu nedenle Sağlık Bakanlığı, kalp merkezleri adı altında birimler kurdular. Kalp merkezleri, kalp ve damar hastalıklarının, kalp ve damar cerrahları ile kardiyoloji uzmanlarının ortak işbirliği ile koordineli olarak tedavi edildikleri birimler olarak tanımlanmaktadır."