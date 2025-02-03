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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Şubat 2025 Pazartesi 13:13 |

Behram Paşa Camisi'ndeki restorasyonda bulundu! 453 yıllık

Diyarbakır'da Mimar Sinan'ın eseri 453 yıllık tarihi Behram Paşa Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında tuğladan yapılma iki merdiven tespit edildi.

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