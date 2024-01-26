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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 16:58

Bayramiç Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Çanakkale'de, çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı, son yağışlarla birlikte yüzde 100 doluluğa ulaştı.

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