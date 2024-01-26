Bayramiç Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Kuraklık, Çanakkale'deki barajları da tehdit ederken, Çanakkale merkez ve ilçeleri 2023 yılında yeterli miktarda yağış alamayınca barajlardaki su seviyesi düştü.

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Çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nın eteklerindeki Bayramiç Barajı'nda da su seviyesi ciddi oranda azalmıştı.