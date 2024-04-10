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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 13:26

Bayramda unutulmadı! Şehit aileleri yakınlarının kabirlerini ziyaret etti

Arefe gününde olduğu gibi bayramın birinci gününde de şehit aileleri yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Acılı şehit annesi, 'Teröristlere lanet olsun, onlar bizim ciğerimizi yaktı' ifadelerini kullandı.

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