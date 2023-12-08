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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Aralık 2023 Cuma 10:23

Bayburt'tan yürekleri ısıtan görüntü! Özel çocuklar ilk defa atlarla tanıştılar

Bayburt'ta özel gereksinimli öğrenciler at çiftliğinde at binerek keyifli vakit geçirdiler. İlk defa atlarla tanışma fırsatı bulan çocukların heyecanlı ve mutlu halleri yüzlerde tebessüm oluştururken, özel çocukların at bindiği, doyasıya eğlendiği o anlar adeta yürekleri ısıttı.

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