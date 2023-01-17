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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 09:33

Bayburt'ta kartpostallık görüntü! Sırakayalar Şelalesi tamamen dondu

İlkbahar ve yaz aylarında buz gibi suyu ve doğal güzellikleriyle doğaseverleri ağırlayan Sırakayalar Şelalesi, kış mevsiminde ise muhteşem görselliğiyle göz kamaştırıyor. Doğal yapısıyla, temiz havasıyla civar illerden gelenlerin büyük beğenisini toplayan Sırakayalar Şelalesi'ndeki 15 metreyi aşan buz sarkıtları ise ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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