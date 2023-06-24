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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 13:18

Bayburt'ta çıkarılan kehribar 'ekmek kapısı' olacak!

Bayburt'un Aydıncık köyünde 2018'de tespit edilen rezervden çıkarılan kehribarın ekonomiye kazandırılması ve kentte istihdama katkı sağlaması amacıyla çalışma yürütülüyor.

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