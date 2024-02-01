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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Şubat 2024 Perşembe 17:21

Batman'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Batman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için araçla ulaşımın sağlanamadığı alanlara atlar yardımıyla doğaya 1 ton yem bırakıldı.

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