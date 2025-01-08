Batman'da öğrenci servisi, otomobille çarpıştı! 17'si öğrenci, 20 kişi yaralandı

<p>Batman'da öğrenci servisi kaza yaptı.</p><p><br></p><p>Kaza, öğle saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. </p><br><p>N.K. yönetimindeki 34 YC 6176 plakalı otomobil ile öğrencileri taşıyan 72 S 0111 minibüs çarpıştı.</p><p><br></p><p>Kazada 17'si öğrenci, 20 kişi yaralandı. </p><br><p>İhbarla kaza yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.</p><p><br></p><p>Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. </p><br><p>Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.</p><p><br></p><p>Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. </p><br>