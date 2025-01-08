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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Ocak 2025 Çarşamba 15:05 |

Batman'da öğrenci servisi, otomobille çarpıştı! 17'si öğrenci, 20 kişi yaralandı

Batman'da öğrenci servisi, otomobille çarpıştı. Kazada 17'si öğrenci, 20 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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