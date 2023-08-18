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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 08:57

Batman'da iki aile arasında sopalı ve bıçaklı kavga! Biri ağır 41 kişi yaralandı

Batman'ın Beşiri ilçesinde 2 aile arasında meydana gelen taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 41 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. 1 kişi kafasına aldığı darbeden ötürü ağır yaralandı.

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