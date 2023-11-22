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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 11:12

Batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 4. gününde karadan, denizden ve havadan devam ediyor.

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