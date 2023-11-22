Batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor

Günün aydınlanmasıyla denizden ve havadan da yeniden arama çalışmalarına başlandı.

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Bölgede AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekiplerin katılımıyla kayıp personelin bulunması için karadan, denizden ve havadan çalışma yürütülüyor.