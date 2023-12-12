  • $29,0487
  • 31,3914
  • 1854.81
  • 7769.13

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 16:58

Batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları, 24 gündür devam ediyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.