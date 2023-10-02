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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Ekim 2023 Pazartesi 15:59

Başta olmak üzere tarım ürünlerine zarar veriyor! Acil Eylem Planı Toplantısı yapıldı

Samsun'da fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine zarar veren 'kahverengi kokarca' ile mücadeleye hız verildi.

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