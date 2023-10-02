Başta olmak üzere tarım ürünlerine zarar veriyor! Acil Eylem Planı Toplantısı yapıldı

Tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele için çiftçilere tuzak dağıttıklarını aktaran Sağlam, "Bunlardan bir tanesi 150-200 böceği yok ediyor. Bunlardan araziye 1000 adet koysak 250 bin tanesini etkisiz hale getirmiş oluyoruz. Biz tedbirimizi alacağız elbette ama bu sadece bizim görevimiz değil. Özellikle fındık tarımı yapılan 13 ilçemizde bu mücadeleyi hep birlikte yapmamız gerekiyor. Bu bir milli seferberliktir. Başta biz olmak üzere tüm kamunun da katkısıyla hazırlayacağımız plan çerçevesinde inşallah bu zararlıdan kurtulacağız." ifadelerini kullandı.

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Kahverengi kokarca evlere de giriyor





Meyvelerde şekil bozukluklarına, mısır ve soyada tane kaybına neden olan kahverengi kokarcanın özellikle fındıkta boş, şekilsiz ve lekeli meyve oluşumuna neden olduğunu vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:





"Kahverengi kokarca, insan sağlığı açısından bir tehlike oluşturmamakla beraber yaz mevsimi sonunda kışlamak için özellikle ev, depo gibi korunaklı alanları tercih ettiği için fiziki rahatsızlık oluşturmaktadır. Sonbaharda kışlaklara çekilme safhasında ve ilkbaharda kışlaklardan çıkmadan önce yapılacak olan mekanik mücadele yıl içerisinde oluşabilecek popülasyon artışı engelleyecektir. Bu kapsamda zararlı kış dönemini nisan ayının sonuna kadar kışlaklarda geçirdiğinden, kışlamış erginlerin kışlaklardan dağılmadan önce süpürülerek veya elektrik süpürgesi ile çekilerek imha edilmesi önemlidir. Ayrıca evlerin duvarlarındaki yarıklar, çatlaklar ve çatı aralıklarının kapatılması, pencere ve kapılara ince gözenekli sinek tellerinin monte edilmesi suretiyle kahverengi kokarcanın iç mekanlara girişinin engellenmesi sağlanabilir. Bahar aylarında uygun sıcaklıklar oluştuğunda, kahverengi kokarca erginlerinin tarım alanlarında görülmesi halinde ise ilgili teknik talimata göre ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlı mücadele yapılması gerekmektedir."