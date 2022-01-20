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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 13:18

Başlarını derde sokan hayvanlar! Bu hale nasıl geldiklerini kimse anlayamıyor

Kafası taşa sıkışan inekler, rögara düşen eşekler, kapıda mahsur kalan köpekler… Bu hayvancıkların hepsi de çok talihsiz durumlarda sıkışıp kaldılar. Neyse ki duyarlı vatandaşlar ve görevlilerinin müdahalesiyle, hiçbiri zarar görmedi ve hepsi kurtuldu.

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