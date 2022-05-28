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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 12:39

Başkan Erdoğan, 'Kusursuz kulak' Bager'e gönderdi! Bestelerini artık onunla yapıyor

Muş'ta, duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip doğuştan görme engelli Bager Çalışcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği akustik piyano ile kendi bestelerini çalmanın mutluluğunu yaşıyor.

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