Başıboş atlar yola çıktı! Biri ticari aracın çarpması sonucu öldü

<p>İstanbul Havalimanı yolu D-20 Karayolunda sabah saatlerinde sürücüler yolda at sürüsüyle karşılaştı.</p><br><p>Akan trafiğin ortasında başı boş dolaşan atlar trafiği tehlikeye attı.</p><br><p>Başı boş dolaşan atlar nedeniyle yolda seyreden sürücüler hızlarını düşürünce uzun süre trafik yoğunluğu oluştu. </p><br><p>Bir sürücü, atların önünü kesmek için aracıyla manevra yaptı ancak başarılı olamadı. Bu sırada yolda dolaşan atlardan biri ticari aracın çarpmasıyla öldü.</p><br><p>Araçta ise, maddi hasar meydana geldi.</p><br>