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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 16:15

Başıboş atlar yola çıktı! Biri ticari aracın çarpması sonucu öldü

İstanbul Havalimanı yolu Tayakadın mevkiinde başı boş dolaşan 7 at trafik kazasına neden oldu. Atlardan biri ticari aracın çarpması sonucu öldü.

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