Başakşehir'de dehşet! Maske takıp önüne geleni bıçakladı

OKULA GİRMEYE ÇALIŞTI





Saldırgan daha sonra caddeye doğru koşarak kaldırımda yürüyen karı kocaya saldırdı. Bu saldırıda S.Y.'de sırtından bıçaklandı.





M.G., koşarak önüne çıkan E.Ç.'yi bıçakladıktan sonra cadde üzerinde bulunan okula girmeye çalıştı.





Okul kapısının kapalı olması nedeniyle okula giremeyen saldırgan olay yerinden kaçtı.





İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan E.Ç., S.Y., H.F.E. ambulanslarla hastaneye götürülürken, yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.