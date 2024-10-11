Başakşehir'de dehşet! Maske takıp önüne geleni bıçakladı

Kayaşehir Mahallesi'nde 17 yaşındaki M.G., yabancı uyruklu M.G. caddede bir süre dolaştıktan sonra bez ile yüzünü örttü.
Ardından yanında bulunan bıçağı çıkartarak rastgele pastanede oturan H.F.E.'ye saldırarak bıçakladı.
OKULA GİRMEYE ÇALIŞTI
Saldırgan daha sonra caddeye doğru koşarak kaldırımda yürüyen karı kocaya saldırdı. Bu saldırıda S.Y.'de sırtından bıçaklandı.
M.G., koşarak önüne çıkan E.Ç.'yi bıçakladıktan sonra cadde üzerinde bulunan okula girmeye çalıştı.
Okul kapısının kapalı olması nedeniyle okula giremeyen saldırgan olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan E.Ç., S.Y., H.F.E. ambulanslarla hastaneye götürülürken, yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ÖNCE HAZIRLANDI
Saldırıdan önce olay yerinde bulunan bir noktada çantasından bıçağı ve bir bez parçası alarak hazırlık yaptı.
Sonrasında rastgele önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı.
"HİÇ KİMSE BİRBİRİNİ TANIMIYOR"
Kafe sahibi Bülent Yağlıcı, olay anında müdahale etmeye çalıştıklarını anlatıp "Arkasından koşmaya çalıştık. Karşıda ailesinin yanında adamı bıçakladı. Sonra bir kişiyi daha bıçakladı. Geri geldik, arkadaşımızı alıp hemen hastaneye götürdük." dedi.
Yağlıcı, şüphelinin madde bağımlısı olduğunu öne sürüp "Hiç kimse birbirini tanımıyor. Tamamen rastgele oluyor." dedi.