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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 16:17

Başakşehir'de dehşet! Maske takıp önüne geleni bıçakladı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 17 yaşındaki M.G., maske takıp eline aldığı bıçakla önüne çıkan kişilere saldırdı. Saldırıda 3 kişi yaralanırken M.G. gözaltına alındı.

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