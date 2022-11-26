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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 15:02

Bartın'ı sağanak vurdu: Servis yolu çöktü

Bartın'da sağanak nedeniyle Kozcağız Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonucu 'Kozcağız-1' Köprüsü yapım çalışmaları için oluşturulan servis yolunun bir bölümü yıkıldı.

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