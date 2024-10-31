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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 16:47

Barajda su seviyesi düştü! Eski kara yolu ve köy kalıntıları ortaya çıktı