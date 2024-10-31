Barajda su seviyesi düştü! Eski kara yolu ve köy kalıntıları ortaya çıktı

Balıkesir'in içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi, bu yıl yüzde 19,98'e kadar düştü. Su seviyesinin düşmesiyle taşınan Selimiye köyünün kalıntıları ile 1980'li yıllarda kullanılan İzmir-Balıkesir kara yolu ortaya çıktı.