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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2022 Pazartesi 13:43

Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Drone ile havadan görüntülendi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, mitolojide 'Bin pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen, Bayramiç barajında kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle Skepsis Antik Kenti'ne ait yaklaşık bin 500 yıllık hamam ve kilise kalıntıları ortaya çıktı. Bin 500 yıllık hamam ve kilise kalıntıları dron ile görüntülendi.

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