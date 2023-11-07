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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Kasım 2023 Salı 15:50

Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Çok sayıda ziyaretçinin rotasında yer alıyor

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde baraj sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan taş evler görüntülendi.

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