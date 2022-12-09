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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Aralık 2022 Cuma 10:30

Baraj suları çekildi, köy ortaya çıktı

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Bakacak Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin azalmasının ardından Eşelek köyünün eski yerleşimine ait yapılar yüzeye çıktı.

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