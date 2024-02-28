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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 10:01

Baraj suları 30 metre çekildi! Dipten köy ve kale çıktı

Artvin'de Çoruh nehri üzerinde inşa edilen ve su tutma işleminde bir yılı geride bırakan Yusufeli Barajı'nda feyezan tedbiri kapsamında baraj suyunun bir bölümü tahliye edildi. Suyun yaklaşık 30 metre çekilmesiyle birlikte Orta Çağ'da yapıldığı tahmin edilen Tekkale Köyü Kalesi de gün yüzüne çıktı.

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