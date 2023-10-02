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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Ekim 2023 Pazartesi 11:27

Bandırma'da midye hasadı yapıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren işletmedeki midye yavru seyreltme ve hasat çalışmalarına Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan katıldı. Midye üretimi başta olmak üzere, su ürünleri üretiminin arttırılması hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

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