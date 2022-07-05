  • $16,9777
  • 17,5557
  • 983.804
  • 2394.61

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Temmuz 2022 Salı 11:14

Balon balıkları sürüsü kıyıyı işgal etti! Sığ sulara kadar geldiler

Antalya'da deniz suyu sıcaklığının artmasıyla kıyı şeridinde Akdeniz'deki en küçük balon balığı türü Torquigener flavimaculosus (Sarı Balon) sürüleri çoğaldı. Sualtı dalışlarıyla bilinen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve öğrencileri, elleriyle tutup sevdikleri sarı balon balıklarına, şirinler ismini taktı. Boyları küçük ve zararsız olarak bilinen balıklara 'şirinler' ismini takan Gökoğlu, vatandaşların korkuya kapılmayıp rahatça denize girebileceğini bildirdi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.