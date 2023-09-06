Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü! Geleneksel 'Tülütabaklar' gösterisi yapıldı

1 / 19

Kutlamalar Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

2 / 19

Kuva-yi Milliye Meydanı'nda devam eden etkinliklerde Vali Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Yüzçelik ve Belediye Başkanı Yılmaz'ın halkı selamlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

3 / 19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının da okunduğu törende, tarih öğretmeni Fisun Genç, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluş sürecini anlattı.

4 / 19

Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı bağımsızlık yürüyüşünde, Milli Mücadele ateşinin yakıldığı ilk şehir olan Balıkesir'e hizmet etmekten, ilde yaşayanlarla aynı yolda yürümekten şeref duyduğunu söyledi.

5 / 19

Yılmaz, 6 Eylül'ün modern, güçlü ve büyük Türkiye'nin cumhuriyetle taçlandırılacağı süreçte, bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan bir halkın işgalci güçlere karşı destan yazdığı bir serüvenin adı olduğunu dile getirdi.

6 / 19

Şiirlerin okunduğu, halk oyunu, mehteran takımı ve askeri bandonun gösterilerine yer verilen törende en çok ilgiyi "Tülütabaklar" gördü.

7 / 19

İşgal yıllarında düşman devriyelerini korkutmak için koyun, keçi postu giyen, kendilerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, at kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu görünüme kavuşan deri işçilerinin canlandırıldığı bölümde, bazı çocukların kaçtığı görüldü. Bazı aileler ise etkinliği renklendiren "Tülütabaklar"la hatıra fotoğrafı çektirdi.

8 / 19

Resmigeçitle sona eren programa AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, siyasi partilerin il başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

9 / 19



10 / 19



11 / 19



12 / 19



13 / 19



14 / 19



15 / 19



16 / 19



17 / 19



18 / 19

