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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Eylül 2023 Çarşamba 13:29

Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü! Geleneksel 'Tülütabaklar' gösterisi yapıldı

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü, geleneksel 'Tülütabaklar' gösterisinin yapıldığı tören ve etkinliklerle kutlandı.

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