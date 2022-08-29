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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:40

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde midibüsün devrildi! 17 kişi yaralandı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

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