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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 15:25

Balıkesir'de şiddetli poyraz hayatı olumsuz etkiledi! Hızı saatte 80 kilometreyi buluyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki gündür etkili olan kuvvetli poyraz 14 metrelik yelkenliyi kıyıya sürükledi.

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