Balıkesir'de şiddetli poyraz hayatı olumsuz etkiledi! Hızı saatte 80 kilometreyi buluyor

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İlçede hızı zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşan poyraz, başta deniz ulaşımı olmak üzere hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınayla birlikte hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düştü.

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Meteorolojiye göre hızı saatte 65 ila 70, zaman zaman da 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle, Palmiyeler mevkisinde demirli bir yelkenli kıyıya sürüklendi.

Bazı reklam panolarının uçtuğu fırtınada, Sefa-Çamlık Mahallesi sahilinde bulunan bir kameriye de devrildi.