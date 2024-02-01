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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Şubat 2024 Perşembe 12:27

Balıkçıların beslediği pelikanlar Osman ile İbo! Bu sene göç etmedi

Tekirdağ'da Marmaraereğlisi ilçesinde balıkçıların beslenme alışkanlıklarına müdahalesi nedeniyle iki pelikan Afrika'ya giden kolonilerine katılmayıp ilçede kaldı.

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